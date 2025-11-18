Haberler

Tolga Aykut kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli?

Tolga Aykut kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin dünyasının dikkatini çeken çiftlerden biri de oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yapımcı sevgilisi Tolga Aykut. Sosyal medyada paylaştıkları romantik kareler ve yıl dönümü mesajlarıyla takipçilerini büyüleyen çift, aynı zamanda merak edilen birçok soruya da yanıt aratıyor: Tolga Aykut kimdir, Tolga Aykut kaç yaşında, Tolga Aykut nereli ve Tolga Aykut ne iş yapıyor? Tüm bu detaylar haberimizde...

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kimdir? sorusu, hem magazin hem de sosyal medya dünyasında merak uyandırıyor. Çift, paylaştıkları romantik fotoğraflar ve yıl dönümü kutlamalarıyla aşklarını takipçilerine gözler önüne seriyor. Peki, Tolga Aykut kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN SEVGİLİSİ TOLGA AYKUT KİMDİR?

Son dönemde magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile ilişkisini gözler önüne seriyor. Çift, sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Tolga Aykut, müzik ve dijital medya sektöründe tanınan bir yapımcı olarak öne çıkıyor. 2016 yılında kurduğu Mahzen Media ile hem sanatçılara hem markalara yönelik yaratıcı projeler geliştirdi. Prodüksiyon, içerik stratejisi ve organizasyon yönetimi alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Son zamanlarda Nilsu Berfin Aktaş ile romantik birliktelikleri magazin gündeminde geniş yer buldu.

Tolga Aykut kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli?

TOLGA AYKUT KAÇ YAŞINDA?

Tolga Aykut'un 1992 doğumludur.

TOLGA AYKUT NERELİ?

Tolga Aykut'un doğum yeri veya kökeniyle ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kendi özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden Aykut, daha çok profesyonel kariyeriyle ön plana çıkıyor. Ancak sosyal medya ve sektörel paylaşımları, onun İstanbul merkezli iş ağı içinde aktif olduğunu göstermektedir.

Tolga Aykut kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli?

TOLGA AYKUT NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Aykut'un mesleği yapımcılık olarak öne çıkıyor. Özellikle müzik prodüksiyonu, medya projeleri ve içerik stratejisi alanlarında uzmanlaşmış bir isim. Aykut, hem bireysel sanatçılar hem de markalar için yaratıcı çözümler üretiyor. 2016 yılında kurduğu Mahzen Media ile sektörde tanınan projelere imza attı ve bu alanda güçlü bir portföy oluşturdu.

Profesyonel olarak medya ve dijital içerik üretimi konularında deneyimli olan Tolga Aykut, aynı zamanda organizasyon yönetimi ve marka iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Yani Aykut, klasik bir yapımcının ötesinde, stratejik planlama ve kreatif yönetim konusunda da aktif bir rol üstleniyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.