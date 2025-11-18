Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kimdir? sorusu, hem magazin hem de sosyal medya dünyasında merak uyandırıyor. Çift, paylaştıkları romantik fotoğraflar ve yıl dönümü kutlamalarıyla aşklarını takipçilerine gözler önüne seriyor. Peki, Tolga Aykut kimdir? Nilsu Berfin Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut kaç yaşında, nereli? Detaylar...

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN SEVGİLİSİ TOLGA AYKUT KİMDİR?

Son dönemde magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile ilişkisini gözler önüne seriyor. Çift, sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Tolga Aykut, müzik ve dijital medya sektöründe tanınan bir yapımcı olarak öne çıkıyor. 2016 yılında kurduğu Mahzen Media ile hem sanatçılara hem markalara yönelik yaratıcı projeler geliştirdi. Prodüksiyon, içerik stratejisi ve organizasyon yönetimi alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Son zamanlarda Nilsu Berfin Aktaş ile romantik birliktelikleri magazin gündeminde geniş yer buldu.

TOLGA AYKUT KAÇ YAŞINDA?

Tolga Aykut'un 1992 doğumludur.

TOLGA AYKUT NERELİ?

Tolga Aykut'un doğum yeri veya kökeniyle ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kendi özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih eden Aykut, daha çok profesyonel kariyeriyle ön plana çıkıyor. Ancak sosyal medya ve sektörel paylaşımları, onun İstanbul merkezli iş ağı içinde aktif olduğunu göstermektedir.

TOLGA AYKUT NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Aykut'un mesleği yapımcılık olarak öne çıkıyor. Özellikle müzik prodüksiyonu, medya projeleri ve içerik stratejisi alanlarında uzmanlaşmış bir isim. Aykut, hem bireysel sanatçılar hem de markalar için yaratıcı çözümler üretiyor. 2016 yılında kurduğu Mahzen Media ile sektörde tanınan projelere imza attı ve bu alanda güçlü bir portföy oluşturdu.

Profesyonel olarak medya ve dijital içerik üretimi konularında deneyimli olan Tolga Aykut, aynı zamanda organizasyon yönetimi ve marka iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Yani Aykut, klasik bir yapımcının ötesinde, stratejik planlama ve kreatif yönetim konusunda da aktif bir rol üstleniyor.