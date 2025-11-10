TOKİ'ye iki kardeş başvurabilir mi, karı-koca TOKİ'ye başvurabilir mi?

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı sunacak. Başvuru süreci 10 Kasım itibarıyla başlayacak. Uygun fiyatlı konutlar için kimler kuraya katılabilecek? TOKİ'ye iki kardeşin başvuru yapması mümkün mü, eşlerin aynı anda başvuruda bulunmasına izin veriliyor mu?

TOKİ'YE KARI-KOCA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

TOKİ projelerine aynı haneden yalnızca bir kişi başvuruda bulunabiliyor. Aynı evden birden fazla başvuru yapılması durumunda, tüm başvurular geçersiz sayılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'nin sosyal konut projelerine 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabiliyor. Başvuru yapacak kişinin, eşinin veya çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor. Örneğin, eşlerden birinin evi varsa, diğeri bu projeden yararlanamıyor.

Sosyal konut projesi 24 Ekim tarihinde duyurulduğu için, bu tarih sonrasında yapılan tapu devirleri dikkate alınmıyor; yani, ev sonradan devredilse bile başvuru geçerli sayılmıyor.

GELİR KRİTERİ VE TAPU DURUMU

Projeye yalnızca belirlenen gelir sınırının altında olan haneler başvurabiliyor. İstanbul'da hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Herhangi bir gelir alt sınırı bulunmadığından, geliri olmayan vatandaşlar da başvuruda bulunabiliyor.

Ayrıca, hisseli tapu sahibi olmak başvuruya engel değil. Kişinin tam bağımsız mülkiyeti bulunmadığı sürece "ev sahibi" olarak değerlendirilmediği için kuraya katılabiliyor.

İKAMET ŞARTI

Başvurunun yapılacağı il veya ilçede en az bir yıldır ikamet etme şartı aranıyor. Büyükşehirlerde ise merkez ilçelerde oturanlar, il merkezindeki projelere ilçe farkı olmadan başvurabiliyor. Bulunduğu ilçede proje bulunmayanlar, il merkezindeki TOKİ konutları için başvuruda bulunabiliyor.

Emekliler ve depremzede vatandaşlar için ise ya nüfus kaydının o ilde olması ya da en az bir yıldır orada ikamet edilmesi şartı aranıyor. Deprem bölgesinden başka bir kente taşınan kişiler, memleketlerindeki projelere de başvuru yapabiliyor.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR VE GEÇMİŞTE TOKİ'DEN EV ALANLAR

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar TOKİ'nin bu kurasına katılamıyor. Başvuru için Türkiye'de fiilen ikamet etme şartı bulunuyor.

Daha önce TOKİ'den ev sahibi olmuş kişiler, konutu sonradan satmış olsalar bile tekrar başvuru yapamıyor. Önceki dönemlerde TOKİ'den konut hakkı kazanan asil veya yedek kişilerin kendileri ya da eşleri adına da yeni başvuru kabul edilmiyor.

GENÇLERE AYRILAN KONTENJAN

Projelerde 18-30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan ayrılmış durumda. 10 Kasım 1995 ve sonrasında doğan kişiler bu kategoriye başvurabiliyor. Ancak sadece yaş değil, diğer şartlar da geçerli. Genç kategorisinde başvuru yapacak kişinin, kendisinin, eşinin, çocuklarının, anne ve babasının üzerine kayıtlı bağımsız bir konutunun olmaması gerekiyor.

Ayrıca, aileden herhangi birinin daha önce TOKİ ile sözleşme yapmış olması da genç bireyin başvurusuna engel teşkil ediyor. Bu nedenle, anne ya da babasının evi bulunan gençler bu kategoriden yararlanamıyor.

ÇOK ÇOCUKLU AİLELER İÇİN KONTENJAN

Üç ve üzeri çocuğu olan aileler için projelerde yüzde 10 kontenjan ayrıldı. Bu kategoride, 19 Aralık 2007 tarihinden sonra doğan en az üç çocuğu 18 yaşından küçük olan aileler başvurabiliyor. 18 yaşını geçen çocuklar bu hesaba dahil edilmiyor.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER

Şehit aileleri ve gaziler için yüzde 5 kontenjan ayrılmış durumda. Kore ve Kıbrıs gazileri, 1005 sayılı Kanun kapsamında geçerli kimlik kartlarını ibraz ederek başvuru yapabiliyor. Gazi eşleri ve çocukları ise "gazi" kategorisinden değil, diğer uygun kategorilerden başvurabiliyor.

Şehit aileleri için konut sahibi olmama veya gelir sınırı şartı aranmazken, hak sahipliği TOKİ ve SGK kayıtları üzerinden doğrulanıyor. Başvuru kabul edilen kişilerin, son üç yıldır konut başvurusu yapılan il sınırlarında ikamet ettiğini belgelemeleri gerekiyor.

ENGELLİ VATANDAŞLAR

En az yüzde 40 oranında engeli bulunan vatandaşlar için de yüzde 5 kontenjan ayrılmış durumda. Bu hak yalnızca engellinin kendisine tanınıyor; engelli çocuğu olan ebeveynler bu kategoriden başvuru yapamıyor. Ancak diğer genel şartları karşılıyorlarsa, uygun kategoriden başvuruda bulunabiliyorlar.