TOKİ peşinat ne kadar 2025?

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuruların başlamasıyla beraber yoğun bir talep oluştu. Uygun taksit imkanları ve düşük faiz oranları sunan proje, pek çok vatandaşın ilgisini çekerken özellikle 2025 TOKİ peşinat tutarı merak konusu oluyor. Peki, 2025 yılında TOKİ peşinatı ne kadar olacak?

2025 TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

2025 yılında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri taşıması gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için yerine getirilmesi gereken koşullar şu şekildedir:

• Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması

• En az 10 yıllık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı

• Başvuran kişinin, eşinin veya velayet altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konut sahibi olmaması

• Hane bireylerinden hiç kimsenin daha önce TOKİ ile sözleşme imzalamamış olması

• Başvurulan il/ilçe/beldede, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır adrese dayalı ikamet kaydının bulunması

? Büyükşehirlerde merkez ilçelerde oturanlar, il genelindeki projelere başvurabilecek

? Bulunulan ilçede proje yoksa il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek

• Hane aylık gelir ortalamasının son 12 ay bazında en fazla net 127.000 TL, İstanbul'da ise 145.000 TL olması

• Bir haneden yalnızca tek başvuru yapılabilmesi; birden fazla başvurunun geçersiz sayılması

TOKİ PEŞİNAT VE ÖDEME PLANI DETAYLARI

Proje kapsamında sunulan konutlar %10 peşinat ve 240 aya varan uzun vade seçenekleriyle satın alınabilecek. Fiyatlar İstanbul ve Anadolu illerinde farklılık göstermektedir.

ANADOLU İLLERİ İÇİN KONUT FİYATLARI VE TAKSİT PLANI

1+1 Konutlar – 55 m²

• Satış fiyatı: 1.800.000 TL

• Peşinat: 180.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 6.750 TL

2+1 Konutlar – 65 m²

• Satış fiyatı: 2.200.000 TL

• Peşinat: 220.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 8.250 TL

2+1 Konutlar – 80 m²

• Satış fiyatı: 2.650.000 TL

• Peşinat: 265.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 9.938 TL

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Projede peşinat ödemesi, kura sonuçları açıklandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Hak kazananların kendilerine bildirilen tarihler arasında peşinatlarını yatırmaları gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN KONUT FİYATLARI VE TAKSİT PLANI

1+1 Konutlar – 55 m²

• Satış fiyatı: 1.950.000 TL

• Peşinat: 195.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 7.313 TL

2+1 Konutlar – 65 m²

• Satış fiyatı: 2.450.000 TL

• Peşinat: 245.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 9.188 TL

2+1 Konutlar – 80 m²

• Satış fiyatı: 2.950.000 TL

• Peşinat: 295.000 TL

• Vade: 240 ay

• Aylık taksit: 11.063 TL