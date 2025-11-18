Haberler

TOKİ para iadesi nasıl alınır 5 bin TL?

Güncelleme:
Son yıllarda sosyal medyada hızla popülerleşen Dünya Prensesler Günü, eğlenceli içerikler paylaşmak isteyenlerden çocuklarına özel bir hatıra oluşturmayı amaçlayan ailelere kadar pek çok kişiye ilham veren tematik bir gün hâline geldi. Prenses temasını sevenler için farklı ve sevimli bir kutlama imkânı sunması, bu özel günün dikkat çekmesini sağlıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır 5 bin TL?

Prenses konseptine ilgi duyanların, sevdiklerine anlamlı ve zarif mesajlar iletmek ya da miniklere keyifli bir an yaşatmak için değerlendirdiği Dünya Prensesler Günü, kısa sürede geniş bir kitle tarafından benimsenerek yaygınlaştı. Bu yönüyle hem eğlenceli hem de yaratıcı bir kutlama fırsatı sunuyor. TOKİ para iadesi nasıl alınır 5 bin TL?

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR 5 BİN TL?

Kura çekiminde konut hakkı elde edemeyen vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini geri alma imkanına sahiptir. Ayrıca gelir şartını aşmak, ikamet koşulunu karşılamamak ya da üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz kabul edilen kişiler de aynı şekilde iade hakkından yararlanabilmektedir. Geri ödeme süreci, kura işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlamakta olup, TOKİ ile anlaşmalı bankalar listeleri kesinleştirir. Genellikle çekiliş tarihini takip eden 5 iş günü ile 1 hafta içinde iade ödemeleri yapılmaya başlanır.

BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

TOKİ başvuruları; Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ödeme, sistem tarafından yönlendirilen IBAN numarasına EFT, havale ya da ATM aracılığıyla yapılır. Belirlenen süre içinde ödeme tamamlanmazsa başvuru geçersiz sayılır.

İADE PARASI NEREDEN ALINIR, KESİNTİ UYGULANIR MI?

İade ödemeleri, başvuru ücretinin yatırıldığı banka üzerinden yapılır. Kuradan sonuç alamayanlar, banka şubelerine giderek veya ilgili bankanın mobil uygulamasından iade talebi oluşturabilir. TOKİ başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti uygulanmaz; vatandaşlara yatırdıkları 5.000 TL eksiksiz şekilde geri ödenir.

