TOKİ yepyeni 500 bin konut sosyal konutun inşa edileceği semtler, metrekareleri ve örnek daireler projeye katılım sağlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ evleri kaç metrekare?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerine başvurmak isteyenlerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre başvuru sahibinin:

• En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

• 18 yaşını doldurmuş bulunması,

• İkamet şartlarını karşılaması gerekmektedir.

İKAMET KRİTERLERİ

• İl merkezlerinde yürütülen projelere başvuru yapacak kişilerin, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıl boyunca il merkezinde ikamet etmesi gerekiyor.

• İlçe projelerinde, başvuru sahibinin ilgili ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olması şart koşuluyor.

• Belde projelerinde de aynı şekilde beldede 1 yıl ikamet şartı aranıyor.

• Büyükşehirlerde il merkezi kabul edilen ilçelerde ikamet edenler, il merkezinde yer alan projelere başvuru yapabiliyor.

• Eğer kişinin ikamet ettiği ilçede proje bulunmuyorsa, il merkezindeki projelere başvurma hakkı tanınıyor.

EMEKLİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Emeklilerin projeye başvurabilmesi için:

• Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları veya

• O ilin nüfusuna kayıtlı olmaları yeterli sayılıyor.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Deprem bölgesindeki 11 ilde yürütülen projelere başvuru yapacak kişiler ise:

• Proje ilinde 1 yıldan kısa olmamak kaydıyla ikamet ediyor olmalı veya

• İlin nüfusuna kayıtlı bulunmalıdır.

Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa.

TOKİ EVLERİ KAÇ METREKARE?

TOKİ'nin sosyal konut kapsamında satışa sunduğu daireler farklı metrekare seçenekleriyle vatandaşlara sunuluyor. "Yüzyılın Konut Projesi" dahilindeki konut tipleri ise şu şekilde:

• 55 m² 1+1,

• 65 m² 2+1,

• 80 m² 2+1 daire seçenekleri.

KONUT FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI

ANADOLU İLLERİNDE FİYATLAR VE TAKSİTLER

• 1+1 daireler: 1.800.000 TL – Aylık taksit: 6.750 TL

• 65 m² 2+1 daireler: 2.200.000 TL – Aylık taksit: 8.250 TL

• 80 m² 2+1 daireler: 2.650.000 TL – Aylık taksit: 9.938 TL

İSTANBUL'DA FİYATLAR VE TAKSİTLER

• 1+1 daireler: 1.950.000 TL – Aylık taksit: 7.313 TL

• 65 m² 2+1 daireler: 2.450.000 TL – Aylık taksit: 9.188 TL

• 80 m² 2+1 daireler: 2.950.000 TL – Aylık taksit: 11.063 TL