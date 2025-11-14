Haberler

TOKİ evleri kaç metrekare?

TOKİ evleri kaç metrekare?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar açıklanan tarihlerde kura çekimi için ilgili kanallardan başvurularını tamamlayacak. Diğer taraftan TOKİ evleri için detaylar da belli oldu. Peki, TOKİ evleri kaç metrekare?

TOKİ yepyeni 500 bin konut sosyal konutun inşa edileceği semtler, metrekareleri ve örnek daireler projeye katılım sağlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, TOKİ evleri kaç metrekare?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerine başvurmak isteyenlerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre başvuru sahibinin:

• En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

• 18 yaşını doldurmuş bulunması,

• İkamet şartlarını karşılaması gerekmektedir.

İKAMET KRİTERLERİ

• İl merkezlerinde yürütülen projelere başvuru yapacak kişilerin, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıl boyunca il merkezinde ikamet etmesi gerekiyor.

• İlçe projelerinde, başvuru sahibinin ilgili ilçede en az 1 yıldır ikamet ediyor olması şart koşuluyor.

• Belde projelerinde de aynı şekilde beldede 1 yıl ikamet şartı aranıyor.

• Büyükşehirlerde il merkezi kabul edilen ilçelerde ikamet edenler, il merkezinde yer alan projelere başvuru yapabiliyor.

• Eğer kişinin ikamet ettiği ilçede proje bulunmuyorsa, il merkezindeki projelere başvurma hakkı tanınıyor.

EMEKLİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Emeklilerin projeye başvurabilmesi için:

• Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları veya

• O ilin nüfusuna kayıtlı olmaları yeterli sayılıyor.

TOKİ evleri kaç metrekare?

DEPREM BÖLGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Deprem bölgesindeki 11 ilde yürütülen projelere başvuru yapacak kişiler ise:

• Proje ilinde 1 yıldan kısa olmamak kaydıyla ikamet ediyor olmalı veya

• İlin nüfusuna kayıtlı bulunmalıdır.

Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa.

TOKİ EVLERİ KAÇ METREKARE?

TOKİ'nin sosyal konut kapsamında satışa sunduğu daireler farklı metrekare seçenekleriyle vatandaşlara sunuluyor. "Yüzyılın Konut Projesi" dahilindeki konut tipleri ise şu şekilde:

• 55 m² 1+1,

• 65 m² 2+1,

• 80 m² 2+1 daire seçenekleri.

KONUT FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI
ANADOLU İLLERİNDE FİYATLAR VE TAKSİTLER

• 1+1 daireler: 1.800.000 TL – Aylık taksit: 6.750 TL

• 65 m² 2+1 daireler: 2.200.000 TL – Aylık taksit: 8.250 TL

• 80 m² 2+1 daireler: 2.650.000 TL – Aylık taksit: 9.938 TL

İSTANBUL'DA FİYATLAR VE TAKSİTLER

• 1+1 daireler: 1.950.000 TL – Aylık taksit: 7.313 TL

• 65 m² 2+1 daireler: 2.450.000 TL – Aylık taksit: 9.188 TL

• 80 m² 2+1 daireler: 2.950.000 TL – Aylık taksit: 11.063 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.