TOKİ başvurusu neden reddedildi? TOKİ reddedildi hatası neden alınır?

Başvuruların olumsuz sonuçlanmasının en önemli sebepleri, TOKİ'nin koyduğu kriterlerin karşılanmamasıyla ilgili. Peki, TOKİ başvuruları hangi durumlarda geçersiz sayılıyor? Hangi şartların ihlali başvurunun reddine yol açıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

TOKİ BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİNE NEDEN OLAN 5 KRİTİK ŞART İHLALİ

TOKİ'nin belirlediği başvuru kriterlerine uyulmaması durumunda başvurular doğrudan geçersiz sayılıyor. İşte reddin en yaygın beş nedeni:

İKAMET VE NÜFUS KAYDI ŞARTININ KARŞILANMAMASI

Proje için başvuran kişinin, ilgili il veya ilçede en az bir yıldır ikamet etmemesi ya da o bölgenin nüfusuna kayıtlı olmaması, ret gerekçelerinin başında geliyor.

Şehit yakınları ile harp ve vazife malullerinde ise bu süre üç yıl olarak uygulanıyor.

GELİR LİMİTİNİN ÜZERİNDE OLMAK

TOKİ projelerinde hane halkı için belirlenen gelir üst sınırının aşılması başvurunun kabul edilmesini engelliyor.

Örneğin:

• İstanbul'da aylık en yüksek net gelir: 145.000 TL

• Diğer illerde aylık en yüksek net gelir: 127.000 TL

Bu tutarların üzerinde geliri olanların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak reddediliyor.

ÜZERİNE KONUT KAYDI BULUNMASI

Başvuru sahibinin, eşinin veya velayetindeki çocukların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunması başvurunun geçersiz sayılmasına neden oluyor. Bu konutlar:

• Tapulu ev,

• Müstakil konut,

• Kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümler olabilir.

DAHA ÖNCE TOKİ'DEN KONUT EDİNMİŞ OLMAK

Başvuru sahibi veya eşi geçmişte TOKİ'den ev satın aldıysa ya da TOKİ kredisi kullandıysa yeni başvuru kabul edilmiyor.

(Not: Şehit aileleri ve gaziler için bu kural uygulanmıyor.)

HANE HALKI ADINA BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILMASI

Aynı hanede yaşayan bireylerin birden fazla başvuru yapması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılıyor. TOKİ, her hane için yalnızca tek başvuru hakkı tanıyor.

DİĞER OLASI RED NEDENLERİ

Temel şartların dışında bazı teknik ve idari sorunlar da başvuruların işleme alınmasını engelleyebiliyor:

• Eksik veya hatalı evrak: Gelir belgesi, ikametgâh veya nüfus kayıt bilgilerinin yanlış ya da eksik olması.

• Yanlış kategori seçimi: Engelli, genç, emekli gibi kategorilerden uygun olmayan birinin seçilmesi.

• Sistemsel uyumsuzluk: E-Devlet üzerindeki bilgilerin Tapu ya da Nüfus Müdürlüğü kayıtlarıyla örtüşmemesi.

ÜCRET İADESİ

Başvurusu reddedilen veya kurada hak sahibi olamayan kişilerin yatırdığı başvuru ücreti, kura tarihini takip eden 5 iş günü içinde başvurunun yapıldığı banka tarafından iade ediliyor.

RET KARARINA İTİRAZ VE YENİDEN DEĞERLENDİRME

Vatandaşlar, başvurularının neden reddedildiğini öğrenmek veya yeniden inceleme talep etmek için TOKİ'nin ilgili birimleriyle iletişime geçebilir ya da e-Devlet üzerinden başvuru sorgulama ekranını kullanabilirler.