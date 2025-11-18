Haberler

TOKİ başvuru iptal edilir mi?
Güncelleme:
10 Kasım'da başlayan TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunan ancak sonradan bu başvuruyu geri çekmek isteyen vatandaşlar, iptal sürecinin nasıl işlediğini merak ediyor. Peki, TOKİ başvurusu hangi yöntemlerle iptal edilebilir? İşte başvurunun geri alınmasına ilişkin detaylar…

10 Kasım itibarıyla TOKİ'nin 500 bin konutluk projesine kayıt yaptırıp şimdi başvurusunu iptal etmek isteyenler, başvuru silme adımlarını araştırıyor. Peki TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? 500 bin konut projesi için yapılan başvuru hangi işlemlerle sonlandırılır? İşte merak edilen iptal sürecinin ayrıntıları…

TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

e-Devlet üzerinden yapılan TOKİ başvurularını sonlandırmak isteyenler, sistemde yer alan "TOKİ Başvuru Sorgulama" ekranına girerek mevcut başvurularını kolayca iptal edebilir.

Başvuru ücreti olan 5.000 TL'nin yatırılmaması durumunda ise işlem herhangi bir ek adım gerektirmeden otomatik olarak iptal edilir.

BAŞVURU ÜCRETİ VE OTOMATİK İPTAL SÜRECİ

Sosyal Konut Projesi için başvuruda bulunan vatandaşların, sisteme tanımlanan hesap numarasına belirtilen süre içinde başvuru ücretini yatırmaları gerekir. Banka tarafından SMS yoluyla gönderilen bu hesap bilgisine EFT, havale ya da ATM kanalıyla ödeme yapılmadığında başvuru geçersiz sayılarak iptal edilir.

Başvuru ücretini yatırmış olan vatandaşlar bu ücreti geri çektiklerinde de başvuruları otomatik olarak sonlanır. Kura sonucunda asil veya yedek listede yer alan kişiler, ücret iadesi aldıkları an hak sahipliğini kaybeder.

Önceden "İlk Evim" veya "Arsa Projesi" kapsamında asil ya da yedek hak kazanmış kişiler, kendileri veya eşleri adına 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuramaz. Ancak isterlerse önceki projelerdeki haklarından vazgeçip başvurularını iptal ederek yeni projeye dahil olabilirler.

