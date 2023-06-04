Tokat'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dodurga köyü mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil takla attı. Kazada bulunan 3 kişi yaralandı ve ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.