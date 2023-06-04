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Tokat'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Dodurga köyü mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil takla attı. Kazada bulunan 3 kişi yaralandı ve ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dodurga köyü mevkiinde tek taraflı olarak gerçekleşti. Yeşilyurt ilçesinden Çamlıbel beldesi istikametine giden D.Ö. idaresindeki 60 ADV 450 plakalı Ford marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. D.Ö. yönetimindeki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Yeşilyurt Jandarma Tokat Otomobil Haberler

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