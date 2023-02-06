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Tokat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika Tokat'ta okullar yarın tatil mi?

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Tokat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika Tokat'ta okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Tokat'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Tokat'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Tokat'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Tokat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Tokat'ta okullar yarın tatil mi?

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Tokat'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Tokat Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Tokat'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Tokat'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Tokat'ta okullar tatil edildi mi? Tokat'ta okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre 6 Şubat Pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilimiz genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 6 Şubat Pazartesi günü ara verilmiştir." dedi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Tokat'ta 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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