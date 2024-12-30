Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!
Tokat'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin ilk bilgileri açıkladı. Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu?
Tokat'ta açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıklarken, deprem çevre illerde korkuya yol açtı. Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!
TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?
Tokat?'ın Niksar? ilçesine bağlı Sorgun? bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem? meydana geldi. Kandilli Rasathanesi?'nden alınan bilgilere göre, deprem saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2024
SORKUN-NIKSAR (TOKAT) https://t.co/aq885oIU1o
29.12.2024, 22:56:26 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 4.6 km #Kandilli