Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

Tokat'ta açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıklarken, deprem çevre illerde korkuya yol açtı. Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER!

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Tokat?'ın Niksar? ilçesine bağlı Sorgun? bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem? meydana geldi. Kandilli Rasathanesi?'nden alınan bilgilere göre, deprem saat 22.56'da, 4.6 kilometre derinlikte kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.