Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Tokat Sulusaray Belediyesi hangi partiden, kim oldu? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Tokat Sulusaray Belediyesi hangi partiden, kim oldu?

Tokat Sulusaray Belediyesi hangi partiden, kim oldu? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Tokat Sulusaray Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Tokat Sulusaray hangi parti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

TOKAT SULUSARAY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN, KİM OLDU?

Tokat Sulusaray Belediyesi'nin başkanlık görevini Necmettin Doruk yapmaktadır. 2019 Yerel yönetim seçimlerinde 1624 oy alarak 5 yıllık hizmet etme hakkına sahip olmuştur.

TOKAT SULUSARAY BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Necmettin Coruk, 1976 yılında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde doğdu.Coruk, uzun yıllar ilçede mali müşavir olarak görev yaptı. Necmettin Coruk evli ve 2 çocuk babasıdır.