TOKAT DEPREM GEÇMİŞİ | Tokat'ta en son büyük deprem ne zaman oldu? Tokat'ta fay hattı var mı?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından, Tokat'ta en büyük deprem ne zaman oldu ve Tokat'ta fay hattı var mı soruları gündeme geldi. Can kaybının yaşanmadığı Tokat depreminde fay hattı nereden geçtiği araştırılıyor. Tokat'ta en son büyük deprem ne zaman oldu? Detaylar haberimizdedir...

TOKAT'TA EN SON BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU?

1942 Niksar-Erbaa depremi 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saat ile 17.05'te meydana gelen, 3000 can kaybına yol açan 7.0 MS büyüklüğünde deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre en büyük şiddet IX (Şiddetli) olarak hissedilen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. En fazla zararı Tokat'ın Erbaa ilçesi görürken, deprem Niksar ilçesi ve Almus bucağında da belirli oranda etkili olduğu bilinmekte.

TOKAT DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tokat ili, yüksek deprem riski taşıyan bir bölgedir ve birinci derece riskli bölgeler arasında bulunmaktadır.

TOKAT'TA DEPREM RİSKLİ İLÇELER HANGİSİ?