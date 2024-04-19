Tokat Belediyesi hangi parti? Tokat Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Tokat Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Tokat Belediyesi hangi parti? Tokat Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Tokat yerel seçim sonuçları!

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Tokat Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, MHP'den Mehmet Kemal Yazıcıoğlu %54.86 oy oranıyla 46.778 oy alarak birinci sırayı elde etmiştir. AK Parti'den Eyüp Eroğlu %30.18 oy oranıyla 25.732 oy alarak ikinci sıraya yerleşmiştir. CHP'den aday olan Murat Yazıcı ise %9.36 oy oranıyla 7.980 oy alarak üçüncü sıraya gelmiştir. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Eyüp Eroğlu arasındaki oy farkı 21.046'dır ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'den Tokat Belediye başkanı seçilmiştir.