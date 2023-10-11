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Tokat Başçiftlik ilçesinde yeni hükümet konağının inşaatı başladı

Başçiftlik Hükümet Konağı inşaatı için yeni bir ihale süreci başlatıldı ve 2 bin 242 metrekare alanda zemin ve üç katlı bina yapımına başlandı. İnşaatın yatırım bedeli 35 milyon 560 bin 660 lira.