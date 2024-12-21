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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yusuf Sarınay kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR ATAMA KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte atama kararı:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne


TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF SARINAY KİMDİR?

1959 Konya doğumlu olup, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladıktan sonra, 1985 yılında yüksek lisans 1993 yılında doktora derecesi aldı. 1994 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Özel İhtisas Komisyonu'nda görevlendirildi. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında doçentlik ünvanını aldı.

16 Ocak 2001 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevine atandı.Ekim 2003 tarihinde Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi. 2004-2012 yıllar arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2004 yılında Milletlerarası Arşiv Konseyi'nin Avrupa Kolu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi. 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu'nda çalıştı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliği ve Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2012 yılından Rektörlüğe atandığı bugüne kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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