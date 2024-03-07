Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Kadıköy'de yapılan anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti. TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi?

SEÇİM ANKETLERİ NE DİYOR?

26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ALF Araştırma tarafından 1700 kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 47,7'si CHP'nin adayı Mesut Kösedağı'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 20,1'lik kesim ise tercihini Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan yana kullanacağını belirtti.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ'NİN ADAYI MAÇOĞLU'NUN OYU YÜZDE KAÇ?

TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Fatih Mehmet Maçoğlu (TKP): Yüzde 20,1

Mesut Kösedağı (CHP): Yüzde 47,7

Veli Arslan (AK Parti): Yüzde 15,9

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