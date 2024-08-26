Üye Girişi
Haberler

Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiramisu, İtalyan mutfağının en ünlü tatlılarından biridir. İçerisinde kahve, krem peynir ve kakaonun eşsiz birleşimi ile hazırlanan bu tatlı, özellikle tatlı severlerin vazgeçilmezidir. Peki, gerçek tiramisu nasıl yapılır? İşte detaylı tiramisu tarifi ve yapılışı araştırılıyor.

Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu, İtalyan mutfağının en popüler tatlılarından biri olarak bilinir. Kahve, krem peynir ve kakaonun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tatlı, tatlı severler için adeta bir lezzet şölenidir. Peki, orijinal tiramisu nasıl yapılır? İşte tiramisu tarifine dair tüm detaylar ve adım adım yapılışı…

TİRAMİSU MALZEMELERİ NELER

Krema için:

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 kutu labne peyniri (200-250 gram)

Kedi Dili Bisküvisi için:

1 paket kedi dili bisküvisi (yaklaşık 24 adet)

Kedi Dillerini Islatmak için:

1,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı granül kahve (nescafe)

2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

2 yemek kaşığı kakao (süslemek için)

Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi!

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Kremayı Hazırlayın:

Bir tencereye unu, toz şekeri, sütü ve yumurta sarısını ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvam alıp kaynamaya başladığında ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin.

Karışım ılıdıktan sonra içine labne peynirini ekleyip, mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Kedi Dillerini Islatın:

Sıcak suyun içine granül kahve ve toz şekeri ekleyip karıştırarak eritin.

Kedi dili bisküvilerini hazırladığınız kahveli karışıma batırıp çıkarın ve çok bekletmeden servis kabınıza dizin.

Tiramisuyu Oluşturun:

Islatılmış kedi dili bisküvilerinin üzerine kremanın yarısını dökün ve eşit şekilde yayın.

Kalan kedi dili bisküvilerini de aynı şekilde kahveli karışımda ıslatıp ikinci bir kat olarak dizin.

Üzerine kalan kremayı dökün ve güzelce yayın.

Kremanın üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpin.

Tiramisuyu buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin.

Servis:

Dinlenen tiramisuyu dilimleyerek servis edin.

Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MasterChef Gastronomi Gündem Yemek Tarifi Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor?
title