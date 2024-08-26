Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi!

Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu, İtalyan mutfağının en popüler tatlılarından biri olarak bilinir. Kahve, krem peynir ve kakaonun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tatlı, tatlı severler için adeta bir lezzet şölenidir. Peki, orijinal tiramisu nasıl yapılır? İşte tiramisu tarifine dair tüm detaylar ve adım adım yapılışı…

TİRAMİSU MALZEMELERİ NELER

Krema için:



3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 kutu labne peyniri (200-250 gram)

Kedi Dili Bisküvisi için:

1 paket kedi dili bisküvisi (yaklaşık 24 adet)

Kedi Dillerini Islatmak için:

1,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı granül kahve (nescafe)

2 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

2 yemek kaşığı kakao (süslemek için)

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Kremayı Hazırlayın:



Bir tencereye unu, toz şekeri, sütü ve yumurta sarısını ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvam alıp kaynamaya başladığında ocaktan alın ve vanilyayı ekleyin.

Karışım ılıdıktan sonra içine labne peynirini ekleyip, mikserle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Kedi Dillerini Islatın:

Sıcak suyun içine granül kahve ve toz şekeri ekleyip karıştırarak eritin.

Kedi dili bisküvilerini hazırladığınız kahveli karışıma batırıp çıkarın ve çok bekletmeden servis kabınıza dizin.

Tiramisuyu Oluşturun:

Islatılmış kedi dili bisküvilerinin üzerine kremanın yarısını dökün ve eşit şekilde yayın.

Kalan kedi dili bisküvilerini de aynı şekilde kahveli karışımda ıslatıp ikinci bir kat olarak dizin.

Üzerine kalan kremayı dökün ve güzelce yayın.

Kremanın üzerine süzgeç yardımıyla kakao serpin.

Tiramisuyu buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin.

Servis:

Dinlenen tiramisuyu dilimleyerek servis edin.