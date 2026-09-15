TIR şoförleri Kapıkule’de taleplerini dile getirdi

Türkiye'nin ihracat taşımacılığında önemli görev üstlenen TIR şoförleri, yaşadıkları sorunları dile getirmek için Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkında bir araya gelerek açıklama yaptı. Şoförler, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Schengen vize kısıtlamalarının kaldırılması ve gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması taleplerini dile getirdi. KATAŞ-SEN, Uluslararası Şoförler Derneği ve Yapı Yol İş Sendikası'nın destek verdiği basın açıklamasına sendika ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda TIR şoförü katıldı.

Şoförler adına açıklama yapan Barış Kaya, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin Avrupa'da potansiyel göçmen ve sığınmacı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bizler turist değil, uluslararası ticareti sırtlayan, ülkenin yükünü taşıyan direksiyon ustalarıyız. Hiçbir şoförün Avrupa'ya yerleşmek gibi bir gayesi yoktur. Buna rağmen Avrupa Birliği yetkilileri, kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı olarak görmekte, 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasbetmektedir. Ayrıca ücretsiz WC, duş ve sağlık kabinleri kurulmalıdır. Yol üzerindeki tesislerde şoförlere indirim uygulanmalı ve temel hizmetlerde tavan fiyat düzenlemesi getirilmelidir" dedi.

Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran ise, uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin gümrük kapılarında uzun süre bekletildiğini vurgulayarak, "Her kapıda kuyruk var. Sınır kapılarında 24 saat, 48 saat, 50 saat, 100 saat bekleyenler var. Gümrüklerde 18 gün, 20 gün bekleyen kardeşlerimiz var. Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na Kapıkule gibi bir park sırası istedik. Araçlar kalıyor, 20 kilometre kuyruk oluyor. Biz burada bu çileleri çekmek istemiyoruz" diye konuştu.

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner de uluslararası çalışan şoförlere turist vizesi verilmesinin çalışma hayatında mağduriyet oluşturduğunu ve Şoför Meslek Kanunu çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahküm ediyorlar. Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanabilmesi için hep birlikte Şoför Meslek Kanunu'nu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği ülkeleri bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın. Bu park yerlerinde tuvaletlerimiz, duşlarımız ve dinlenme yerlerimiz insana yakışır vaziyette olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi