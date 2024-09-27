Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir?, sorusu soruldu. Peki Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır, sorusu cevabı ne?

TİMURLU DEVLETİ'NİN KURUCUSU VE İLK HÜKÜMDARI KİMDİR?

• A-) Timur

• B-) Babür

• C-) Cengiz Han

• D-) Attila

Cevap:A