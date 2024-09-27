Üye Girişi
Haberler

Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları!

Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir?, sorusu soruldu. Peki Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır, sorusu cevabı ne?

TİMURLU DEVLETİ'NİN KURUCUSU VE İLK HÜKÜMDARI KİMDİR?

• A-) Timur

• B-) Babür

• C-) Cengiz Han

• D-) Attila

Cevap:A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Oktay Kaynarca Kültür Sanat Danny Boyle Soğuk Haber Yönetmen Eğitim Atv

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağı tarih belli oldu

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Ölümse ölüm, idamsa idam

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Narin'in katilleriyle ilgili çarpıcı çıkış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir? Timurlu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Danny Boyle, yönetmenliğini yaptığı hangi filmle 2009'da "En İyi Yönetmen Oscarı"nı kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları Yalı Çapkını Halis Ağa nerede, neden yok? Dinlediğiniz "Sus Duymasın" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül Cuma soru cevapları! Borussia Dortmund Bochum maçı CANLI izle! (beIN Sports) Dortmund Bochum maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sivasspor Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Joker 2 full izle! Joker 2 tek parça internetten kesintisiz HD izleme linki var mı? Joker 2 filmi nasıl izlenir? Zaha Lyon'da gol mü attı, asist mi yaptı? Zaha Lyon asist izleme linki var mı? Faruk Zabcı neden öldü, hasta mıydı? Gazeteci Faruk Zabcı kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });