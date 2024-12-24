Timur Noyan kaç yaşında ve nereli soruları da sıkça merak ediliyor. İş hayatına 1972 yılında otomotiv sektöründe başlayan Noyan, 1975 yılında kendi şirketi Berteks'i kurarak tekstil sektörüne adım atmıştır. Bursa'da önemli bir iş insanı ve yerel siyasetçi olarak tanınan Noyan, aynı zamanda sosyal projelerde de yer almıştır. Peki, Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TİMUR NOYAN KİMDİR?

Timur Noyan, 1972 yılında Türkiye'de otomotiv sektöründe çalışmaya başlamış ve uzun yıllar bu alanda faaliyet göstermiştir. 1975 yılında kendi ailesine ait Berteks şirketini kurarak tekstil sektörüne adım atmıştır.

Bursalı bir iş insanı olan Noyan, iş hayatında çok sayıda farklı sektörde faaliyet göstermiş, aynı zamanda Bursa'da önemli bir yerel siyasetçi olarak da tanınmıştır.

Yeni Parti'nin kurucusu ve Bursa il başkanı olan Noyan, 1996-1998 yıllarında Bursaspor Kulübü yönetim kurulunda da görev almıştır?.