Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: İki kişiyi yaralayan kadın, polis tarafından vuruldu

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı, bıçaklı saldırı sonrası silah sesleriyle hareketlendi. New York Post'un haberine göre, bir kadın iki kişiyi bıçakladıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine bıçakla yöneldi. Polis, kadının tehdit oluşturması üzerine ateş açarak saldırganı vurdu.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında West 42nd Street ile Seventh Avenue çevresinde meydana geldi. İddiaya göre kadın, Times Meydanı'nın kalabalığı arasında bir erkek ve bir kadına bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, saldırgan kadını NYPD karakolunun arkasında elinde bıçakla buldu.

POLİSİN ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜ

New York Post'a konuşan kolluk kaynaklarına göre kadın, polislerin karşısında bıçağı doğrulttu. Bunun üzerine ekipler ateş açtı ve kadın vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen büyük bir mutfak bıçağı da bulundu. Bıçak, Times Meydanı'ndaki bir hediyelik eşya dükkanının yakınında ele geçirildi.

ÜÇ KİŞİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından hem bıçaklanan iki kişi hem de polis tarafından vurulan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaynaklar, üç kişinin de durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri olayın ardından Times Meydanı çevresinde güvenlik önlemlerini artırırken, bölgede trafik ve ulaşımda aksama yaşandı. NYPD vatandaşlara West 42nd Street ile Seventh Avenue çevresinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken saldırının nedeni henüz açıklanmadı. NBC New York'un aktardığı bilgilere göre polis, saldırgan kadını duygusal açıdan sorun yaşayan bir kişi olarak tanımladı ve olayın terör bağlantılı görünmediğini belirtti.