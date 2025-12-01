Haberler

TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi Haber Videosunu İzle
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TikTok'ta bir kişinin canlı yayında engelli olduğu düşünülen bir kadına şiddet uygulaması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şahıs hakkında işlem yapılmasını talep etti.

TikTok'ta yayın açan bir kişinin engelli olduğu düşünülen bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda şahsın kadına bağırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı anların yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şiddet uygulayan şahsın derhal gözaltına alınması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıO Z:

Engelli olan kadın değil. Asıl engelli olan o adam kılığında ki zihinsel engelli yaratık.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat GALİP:

Ne oluyor bu insanlara ne vicdan ne merhamet kalmış

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydın YARICI YARICI:

Bunu annesi doğurmamış, ...ıçmış

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Alın içeriye bu or.....pu çocuğunu....

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Memleket te Kahpeliğin olulu yok fakat Mezunu çok Okullarda din iman islam öğretileceğine Tapınakçı yetiştiriliyor Buda normal bence

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.