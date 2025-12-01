TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

TikTok'ta yayın açan bir kişinin engelli olduğu düşünülen bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda şahsın kadına bağırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı anların yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİLER

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şiddet uygulayan şahsın derhal gözaltına alınması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.