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Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024?

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024?
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Ticari araçlara kış lastiği zorunluluğu var mı ve kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2024 soruları merak ediliyor. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ülke genelinde etkili kar yağışları ve sağanak yağışlar görülüyor. Peki, Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı?

Kış Lastiği Uygulaması ne zaman başlıyor 2024 ve kış lastiği hangi araçlara zorunluğu olduğu gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ticari araçlar için kış lastiği uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Uraloğlu, ticari araçlar için zorunlu tutulan ve 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasının ilerleyen dönemlerde özel araçlar için de zorunlu olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Yoğun karı havada tutma şansı yok. Hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya ve Fransa'da mahsur kalmış insanları görüyoruz. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım ayında erkene alındı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için yollarda trafik oluştu. Bundan sonra şunu yapacağız. 15 Kasım'da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bir müddet sonra özel araçlarda da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bu bir özeleştiri" ifadelerini kullandı.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024?

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

2024 senesinde kış lastiği fiyatları adet başına 2 bin TL'den başlayarak 5 bin TL'ye kadar artış gösterebiliyor. Bu durumtoplam 4 lastikte 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılabileceği anlamına geliyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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