Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için toplanan kalabalığın arasında, o gün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ile Mervegül Yılmaz çifti de vardı. Kuaförden çıktıktan sonra düğün salonu yerine ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan tarafından seçim otobüsüne davet edildi. Erdoğan, çiftle sohbet edip geline hediye taktı ve mutluluklar diledi.
- Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düğün günü gelinlik ve damatlıklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya giden Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti, Erdoğan tarafından seçim otobüsüne davet edildi.
- Erdoğan, otobüste bir süre sohbet ettiği geline hediye taktı ve çifte mutluluklar diledi.
- Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması takdim edildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için toplanan vatandaşlar arasında, düğün günlerinde gelinlik ve damatlıklarıyla Erdoğan'la buluşan genç çift dikkat çekti.
Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere hava yoluyla Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara yoluyla kent merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. İlçe girişinde toplanan kalabalık, otobüsle alandan geçen Erdoğan'a sevgi tezahüratlarında bulundu.
DÜĞÜN SALONU YERİNE İLÇE GİRİŞİNE GİTTİLER
Kalabalığın arasında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı. Kuaför salonundan çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan'ın ilgisiyle büyük bir heyecan yaşadı.
ERDOĞAN ÇİFTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifti seçim otobüsüne davet etti. Otobüste bir süre gelin ve damatla sohbet eden Erdoğan, geline hediye takıp çifte mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi.
Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştı.