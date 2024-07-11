THY, PEGASUS, AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen Havalimanı'nda neden uçuşlar iptal oldu?

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği bugün yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararla ilgili detaylar havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezlerinden takip edilebilecek. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda neden uçuşlar iptal oldu?

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA NEDEN UÇUŞLAR İPTAL OLDU?

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş), bugün yapılacak olan uçuşların yüzde 10'unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 beklenen olumsuz meteorolojik şartları nedeniyle, MADKOM toplantısında karar alınmıştır. MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

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