Threads, Türkiye'de geçici mi kapanıyor? Threads hesabım neden açılmıyor? merak ediliyor. Threads uygulaması kalktı mı ve Threads yasaklandı mı soruları gündeme gelirken Rekabet Kurumundan açıklama geldi. Threads, Türkiye'de geçici mi kapanıyor? Threads hesabım neden açılmıyor? Detaylar haberimizdedir...

THREADS TÜRKİYE'DE GEÇİCİ Mİ KAPANIYOR?

Meta, Twitter-X'e rakip olarak kullanıma sunduğu sosyal medya platformu Threads'i Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir kararı dolayısıyla 'geçici olarak' kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

THREADS HESABI NEDEN AÇILMIYOR?

META'ya Geçici Tedbir Kararı (18.3.2024)

META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı).

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.

META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu,

META'nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği,

Bu durumun, META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu,

Ayrıca, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı, tespit edildi.

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.