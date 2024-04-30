Threads adlı Instagram uygulaması, kullanıcılarına X temasına benzeyen bir platform sunuyordu. Ancak Rekabet Kurulu'nun aldığı karar sonucunda Threads, 29 Nisan Pazartesi gününden itibaren kapatıldı. Threads'in kapatılma nedeni ve geleceği hakkında detaylar şu şekildedir... THREADS KAPANDI MI? Threads neden kapandı, ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

THREADS NEDEN KAPANDI?

Geçen ay Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullanma şüphesiyle META Platforms, Inc. (META) hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu, META hakkında geçici bir tedbir kararı aldı.

META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesi; şirketin pazardaki payının giderek artması ve veri birikiminin diğerlerine göre çok daha fazla olması gibi durumlar ele alındı. Bu durumlar göz önüne alındığında, META'nın reklam verenler açısından daha cazip hale gelmesi ve bu durumun haksız rekabete yol açabileceği ifade edildi.

THREADS NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu an için Rekabet Kurulu, Threads'i geçici olarak kapattı ancak uygulamanın ne zaman açılacağı bilinmiyor. Konu hakkında açıklama yapan şirket, karar itiraz edeceklerini bildiren bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi;

"Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz."