The Witcher 4. sezon tüm bölümler ful HD tek parça izle!
Güncelleme:
Netflix'in en sevilen fantastik yapımlarından The Witcher, dördüncü sezonuyla izleyicilerle buluştu. Tüm bölümleriyle ekrana gelen The Witcher 4. sezon, yüksek görüntü kalitesiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Henry Cavill'in ardından Geralt karakterine bu sezonda Liam Hemsworth hayat veriyor. 30 Ekim'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan yeni sezon, karakterin daha duygusal, kırılgan ve farklı bir yönünü keşfetmemizi sağlıyor. The Witcher 4. sezon tüm bölümleriyle tek parça, full HD olarak izlenebilir durumda.

HENRY CAVILL'İN VEDASI

Ünlü oyuncu Henry Cavill, Ekim 2022'de yaptığı açıklamayla The Witcher serisinde Geralt karakterine üçüncü sezonda veda edeceğini duyurmuştu. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, karakterle geçirdiği dönemin hem zorlu hem de unutulmaz olduğunu ifade ederek şu sözleri dile getirmişti:

"Geralt of Rivia olarak yolculuğum, hem canavarlarla hem de destansı maceralarla doluydu. Ancak dördüncü sezonla birlikte madalyonumu ve kılıçlarımı teslim ediyorum. Yerime, yetenekli Liam Hemsworth Beyaz Kurt'un mirasını devralacak."

Cavill, mesajında ayrıca karakteri büyük bir saygı ve minnettarlıkla devrettiğini belirterek, Liam Hemsworth'ün Geralt'ın derinlikli ve karmaşık doğasını başarıyla yansıtacağına inandığını vurgulamıştı.

4. SEZON NETFLIX'TE YAYINDA

Uzun zamandır merakla beklenen The Witcher 4. Sezon, 30 Ekim 2025 itibarıyla Netflix platformunda izleyicilerle buluştu. Yeni sezonda hikâye, üçüncü sezonda yaşanan büyük çatışmaların ardından Geralt, Yennefer ve Ciri'nin yollarının ayrılmasıyla devam ediyor.

Tanıtım metninde şu ifadeler öne çıkıyor:

"Kıta'yı altüst eden olayların ardından Geralt, Yennefer ve Ciri kendilerini amansız bir savaşın ortasında bulur.

Yolları farklı yönlere savrulsa da, eğer yeni ailelerini kabullenmeyi başarabilirlerse, yeniden bir araya gelme umutları doğar."

Yeni sezon, karakterlerin içsel yolculuklarını daha derinlemesine ele alırken, Kıta'nın kaderini değiştirecek yeni tehlikelerle dolu bir hikâye sunuyor.

Osman DEMİR
