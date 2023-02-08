1989 yılından bu yana ekranlarda yer alan animasyon dizisi The Simpsons'ın Kahramanmaraş bölümünün ne zaman yayınlandığı merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de gerçekleşen Kahramanmaraş depremi sonrası The Simpsons dizisinde Kahramanmaraş'ın yer aldığı bir bölüme rastlanıldı. İzleyiciler ise Simpsons Kahramanmaraş bölümünün ne zaman yayınlandığını araştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası The Simpsons'ta Kahramanmaraş'ın geçtiği bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün gün yüzüne çıkmasıyla beraber Kahramanmaraş depremiyle bir bağlantısı olup olmadığını merak edenler, "Simpsons Kahramanmaraş bölümü ne zaman yayınlandı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, The Simpsons Kahramanmaraş bölümü ne zaman yayınlandı? İşte detaylar…

SIMPSONS KAHRAMANMARAŞ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANDI?

The Simpsons'ın Kahramanmaraş bölümünü içeren Mobile Homer adlı 16. sezon 13. bölümü, 20 Mart 2005 yılında yayınlandı.

SIMPSONS KAHRAMANMARAŞ BÖLÜMÜ

Yayınlanan bölümde Lisa ve Bart'ın karavan sürerken rampadan uçarak Türk bayraklı bir geminin üstüne düştüğü görülürken geminin ise Kahramanmaraş'a doğru yol aldığı söyleniyor. Gün yüzüne çıkarılan bu bölümde ise Kahramanmaraş depremini öngördüğüne dair iddialar ortaya atıldı.