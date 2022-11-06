Netflix platformu üzerinde yayılandığında oldukça ses getiren yapımlardan birisi olan ve birçok izleyici tarafından beğenilen film The Platform 2 Var mı? Sorusu merak ediliyor. Serinin ikinci filmi, ilk filmi izleyen kişiler tarafından The Platform 2. filmi var mı, ne zaman gelecek? Sorularıyla araştırılıyor. Peki, The Platform 2 Var mı? The Platform 2. filmi var mı, ne zaman gelecek?

İdealist bir insanın ütopik bir sistemde yaşadıklarını anlatan film, birçok kişi tarafından oldukça beğenildi ve yoğun ilgi gördü. Filmin yapımcısı Carlos Juárez tarafından konu hakkında gerçekleştirilen açıklamalar araştırılıyor. Peki, The Platform 2 Var mı? The Platform 2. filmi var mı, ne zaman gelecek?

THE PLATFORM 2 VAR MI?

Sevilen filmin bir devam filmi bulunmuyor. Yapımcılığını Carlos Juárez'in üstlenmekte olduğu filmin Devam Filmi veya İngilizce Yeniden Çevrimi için Netflix için görüşmelerin gerçekleştirildiği biliniyor.

THE PLATFORM FİLMİNİN SONU

Filmin sonu ise birçokları için yoruma açık bırakılıyor.

Goreng sonunda en alt kata yemek götürmeyi ve küçük bir kız çocuğunu kurtarmayı başarıyor. Küçük kız çocuğu bir 'sembol' olarak görülüyor, bir bakıma 'insanlığın hala tamamen kaybolmadığını' gösteren bir metafor.

Filmin bitişiyle ilgi teoriler arasında, aslında Goreng'in öldüğü ve küçük kızla karşılaşmasının da bir rüya olduğu da var. Teorilerden bir diğeri de küçük kızın aslında geleceği temsil ettiği ve mevcut sistemi yalnızca çocukların değiştirebileceği yönünde.

Yönetmen, filmin son hali için birkaç farklı senaryo çektiklerini söylüyor. Örneğin, sosyal medyada dolaşan fotoğraflardan birinde küçük kız cezaevinin dışında, platforma konan yemeklerin hazırlandığı mutfakta görülüyor. Ama filmde bu sahneler yok.