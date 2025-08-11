Thames Nehri hangi şehrin içinden geçer?

Thames Nehri hangi şehrin içinden geçer?
Güncelleme:
Thames Nehri hangi şehrin içinden geçer? sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulduğunda birçok izleyicinin dikkatini çekti. İngiltere'nin en ünlü nehri olan Thames, tarihi ve kültürel önemiyle biliniyor.

Yarışmada, "Thames Nehri hangi şehrin içinden geçer?" sorusunun doğru cevabı Londra olarak açıklandı. Bu cevap, hem coğrafya hem de dünya şehirleri bilgisi açısından önemliydi. Peki, Thames Nehri hangi şehrin içinden geçer? İşte detaylar...

THAMES NEHRİ HANGİ ŞEHRİN İÇİNDEN GEÇER?

A) Paris

B) Londra

C) Roma

D) Berlin

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

