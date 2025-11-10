Haberler

TFF 57. madde nedir, cezası nedir?

TFF 57. madde nedir, cezası nedir?
Güncelleme:
Süper Lig'den 27 futbolcunun, toplamda ise 1024 futbolcunun suçu onaylanması halinde alacağı cezalarda ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi. Peki, TFF 57. madde nedir, cezası nedir?

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI

Futbol Disiplin Talimatı 57. maddesine göre, bahis oynadığı ispat edilen futbolcular, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İşte Futbol Disiplin Talimatı 57. maddesi;

Bu talimat kapsamındaki kişilerin; "a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."

