Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı için 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Şeyma Subaşı, 29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönüş, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınan Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Şeyma Subaşı bu sıralar sık sık yaptığı dua ve ayet paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İtirafının Subaşı'na yapılan uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

"SAMİMİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM"

Test sonucunun açıklanmasının ardından Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Kendimle alakalı, geleceğimle alakalı gerçekten kararları aldığım bir büyük dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım, sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık ve inançla ve sorumlulukla yaşamak. Zaten bu hep böyleydi. Ama belki de yaşamamız gereken kaderi biz yaşıyoruz. Tabii ki de her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetli görmeye devam eden herkese de buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum"