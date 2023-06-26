Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir merak ediliyor. Toplamda 23 vakit teşrik tekbiri getirilmektedir. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter 2023? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri hangi günler söylenir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte detaylar...

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nda belirli sürede okunması gereken vacip bir zikirdir. Peki, Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter 2023? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri hangi günler söylenir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? İşte teşrik tekbiri vakitleri...

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ JÜKMÜ NEDİR? BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR? (DİYANET)

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU NASILDIR?

Teşrik Tekbiri şu şekilde okunur:

Allahu ekber, Allahu ekber

La ilahe illallahu vallahu ekber

Allahu ekber ve lillahil hamd

TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE MEALİ

Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir.

Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah herşeyden yücedir.

Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.

TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA YAZILIŞI

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR 2023?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

Bu yıl teşrik tekbirleri Arefe sabahı (27 Haziran Salı 2023) sabah namazından sonra başlayıp bayramın son günü (1 Temmuz Cumartesi 2023) ikindi namazından sonra bitecektir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı ile bitecektir. Yani son teşrik tekbiri Kurban Bayramı 4. gününde ikindi namazında okunacaktır. Son teşrik tekbiri 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü ikindi namazında getirilecektir.

TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ VAKİTLERDE OKUNACAK? DETAYLI LİSTE 2023

Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazı ile başlıyor. Yani yarın 27 Haziran Salı sabah namazı ile başlayacak. 1 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazı ile son teşrik tekbiri getirilecektir. Yani toplam 23 vakit olması gerekiyor. Şimdi teker teker yazalım.

Teşrik tekbiri getirilecek vakitler:

27 Haziran 2023 sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

27 Haziran 2023 öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

27 Haziran 2023 ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

27 Haziran 2023 akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

27 Haziran 2023 yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

28 Haziran 2023 sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

28 Haziran 2023 öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

28 Haziran 2023 ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

28 Haziran 2023 akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

28 Haziran 2023 yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

29 Haziran 2023 sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

29 Haziran 2023 öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

29 Haziran 2023 ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

29 Haziran 2023 akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

29 Haziran 2023yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

30 Haziran 2023 sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

30 Haziran 2023 öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

30 Haziran 2023ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

30 Haziran 2023akşam namazı farzından hemen sonra 1 kere

30 Haziran 2023yatsı namazı farzından hemen sonra 1 kere

1 Temmuz 2023sabah namazı farzından hemen sonra 1 kere

1 Temmuz 2023 öğlen namazı farzından hemen sonra 1 kere

1 Temmuz 2023 ikindi namazı farzından hemen sonra 1 kere

Böylelikle toplamda 23 vakit etmiş olacaktır.

Teşrik tekbiri başlayacağı vakit ne zaman : 27 Haziran 2023 sabah namazı ile

Teşrik tekbiri biteceği vakit ne zaman : 1 Temmuz 2023 ikindi namazı ile