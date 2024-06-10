Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbirinin anlamı nedir?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı ve Arefe günü ile bayramın dört günü boyunca her farz namazının ardından getirilen özel bir tekbirdir. Kurban Bayramına az bir zaman kala Müslümanlar, Teşrik tekbirinin kaç defa getirildiğini araştırmaya başladı. Peki, Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir?

TERİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbirleri, her farz namazın ardından bir kez olmak üzere getirilir. Bu, Arefe günü sabah namazından başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

"Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd."

TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?

Allahu Ekber, Allahu Ekber: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

La ilahe illallahu vallahu ekber: Allah'tan başka ilah yoktur, O en büyüktür.

Allahu ekber ve lillahil hamd: Allah en büyüktür ve hamd O'na aittir.

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbirleri, her farz namazın ardından bir kez olmak üzere getirilir. Bu, Arefe günü sabah namazından başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Toplamda 23 vakit boyunca bu tekbirler söylenir.