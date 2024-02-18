Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ömer ve ekibi, Kambur'un beklenmedik hamleleriyle karşı karşıya kalır. Ömer artık sadece ekibin değil sevdiklerinin de tehlikede olduğunu anlar. Çetin'in oyunlarından habersiz olan Neslihan, babasına yapılan saldırıyla iyice korkmuştur. Kardeşinden sonra bir de babasını kaybetmeyi göze alamaz. Ömer ile oynamaktan zevk alan Kambur'un amacıysa ani hamle yapmadan yavaşça onu çileden çıkarmaktır ama Ömer Kambur'un oyunlarına kanmayacaktır. Karşı taraf ne kadar tehlikeli olursa olsun Ömer ve ekibi cesur bir şekilde onunla yüzleşmeye hazırdır.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

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TEŞKİLAT OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak

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