Teşkilat CANLI izle! TRT 133. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ejder'in gitmesine izin vermeyen Altay, Korkut ile karşı karşıyadır. Korkut ise Akif Başkan'ın emriyle büyük bir karar vermek zorunda kalır. Görev için Ejder'i oradan çıkarması gereken Korkut, Altay'ı vurur. Korkut her ne kadar Ejder'i kurtarmış olsa da yine şüphelerin hedefindedir. Operasyon uğruna en büyük düşmanıyla iş birliği yapması gereken Korkut'un ne olursa olsun deşifre olmaması gerekmektedir. Altay hedefinden kaçan Ejder'in peşine düşer. Makinist'ten öğrendiği bilgilerle düşmanının ismi onun için netleşir. Kapsüllere ulaşmak isteyen Altay ve Neslihan, Makinist'i konuşturmaya çalışırlar. Bu yolda önemli delillere ulaşan Neslihan ise yıkıcı gerçekle yüz yüze kalacaktır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 platformlarından Teşkilat'ı izleyebilirsiniz.