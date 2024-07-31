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Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Teşkilat Altay kim? sorusuna yanıt aranıyor. Teşkilat dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Teşkilat Altay kimdir?

Teşkilat dizisine dahil olan Tolga Sarıtaş, Altay karakterini oynayacak. TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

TEŞKİLAT ALTAY KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1'in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat'ın beşinci sezonu merakla bekleniyor. Ağustos ayında sete çıkacak olan dizide ayrılan başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın yerine gelen isim Tolga Sarıtaş oldu. Başarılı oyuncu dizide Altay rolüne hayat verecek. Daha önce Söz dizisinde partner olan Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya gelecek.

Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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