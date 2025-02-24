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Teşkilat 133. bölüm TRT1 FULL İZLE! Teşkilat 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 133. bölüm TRT1 FULL İZLE! Teşkilat 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Teşkilat 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzleyiciler, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 134. bölümünde ne olacak? İşte, Teşkilat dizisinin 134. bölüm fragmanı ve detaylar…

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 134. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 133. bölümünde ne oldu? Teşkilat 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Teşkilat dizisinin 133. bölüm linki ve merak edilenler…

TEŞKİLAT'IN 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1'in popüler dizisi Teşkilat, her hafta izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 133. bölümün ardından, izleyiciler merakla 134. bölüm fragmanını bekliyor. Fakat Teşkilat dizisinin 134. bölüm fragmanı henüz resmi olarak yayınlanmadı. Resmi fragman yayınlandığında, TRT 1'in resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden izleyebilirsiniz.İşte, Teşkilat dizisinin 133. bölüm izleme linki...

Teşkilat 133. bölüm TRT1 FULL İZLE! Teşkilat 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Teşkilat 133. bölüm

TEŞKİLAT'IN 133. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Altay, tüm olayların arkasındaki ismin Ejder olduğunu öğrendiğinde, artık onun izini sürmeye kararlıdır. Ancak Korkut, kimliğini açığa çıkarmadan Altay'ı durdurmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Kraliçe'ye daha da yaklaşmak için bazı fedakârlıkları göze alan Korkut, giderek daha zor bir duruma düşerken, Ejder'in hamlesi onu büyük riskler almaya iter.

Teşkilat 133. bölüm TRT1 FULL İZLE! Teşkilat 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu sırada Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Ancak bu şok edici gerçekle yüzleşmeden önce şüphelerini tamamen doğrulamak zorundadır. Altay ve Neslihan, Kraliçe hakkında yeni ipuçları elde ederler ve bunun üzerine harekete geçerler. Monaco'da gerçekleşecek operasyona katılan ikili, burada kendilerini bekleyen yeni bir tehditle karşı karşıya kalır. Altay, bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla yüzleşecektir.

TEŞKİLAT'IN 133. BÖLÜMÜNÜ HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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