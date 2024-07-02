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Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi?

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Pixar'ın sevilen animasyon filmi Inside Out (Ters Yüz) serisinin üçüncü filmi ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Ters Yüz 3'ün vizyon tarihi henüz açıklanmadı ve hayranlarının sabırsızlıkla beklediği film hakkında detaylar henüz belirsizliğini koruyor.

Disney ve Pixar'ın klasikleşen animasyon filmlerinden Oscar ödüllü 'Ters Yüz'ün ikincisi vizyona girdi. Türkiye komedi arenasının iki güçlü ismi, filmin demirbaş karakterlerine ses vermek üzere stüdyoya girdi. İzleyenler, Inside Out'un 3. filminin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi?

TERS YÜZ KONUSU NE?

Ters Yüz, küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir.

Ters Yüz 3 Vizyon Tarihi Bekleniyor: Inside Out 3 Ne Zaman Çıkacak?

INSIDE OUT 2 VİZYONA GİRDİ Mİ?

Disney ve Pixar'ın klasikleşen animasyon filmlerinden Oscar ödüllü 'Ters Yüz'ün ikincisi vizyona girdi. Türkiye komedi arenasının iki güçlü ismi, filmin demirbaş karakterlerine ses vermek üzere stüdyoya girdi. Başarılı oyuncu Gupse Özay, 9 senenin ardından 'Üzüntü'yü yeniden seslendirmek üzere mikrofon başına geçerken, izleyicilerin yeni filmde tanışacakları 'Kaygı' duygusunu ise güçlü oyunculuğuyla birlikte sosyal medya hesabında paylaştığı orijinal içeriklerle de büyük beğeni toplayan Aslı İnandık seslendirdi.

Ters Yüz 3 Vizyon Tarihi Bekleniyor: Inside Out 3 Ne Zaman Çıkacak?

INSIDE OUT 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Inside Out'un (Ters Yüz) 3. filminin ne zaman vizyona gireceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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