Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi?

Disney ve Pixar'ın klasikleşen animasyon filmlerinden Oscar ödüllü 'Ters Yüz'ün ikincisi vizyona girdi. Türkiye komedi arenasının iki güçlü ismi, filmin demirbaş karakterlerine ses vermek üzere stüdyoya girdi. İzleyenler, Inside Out'un 3. filminin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi?

TERS YÜZ KONUSU NE?

Ters Yüz, küçük bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir.

INSIDE OUT 2 VİZYONA GİRDİ Mİ?

Disney ve Pixar'ın klasikleşen animasyon filmlerinden Oscar ödüllü 'Ters Yüz'ün ikincisi vizyona girdi. Türkiye komedi arenasının iki güçlü ismi, filmin demirbaş karakterlerine ses vermek üzere stüdyoya girdi. Başarılı oyuncu Gupse Özay, 9 senenin ardından 'Üzüntü'yü yeniden seslendirmek üzere mikrofon başına geçerken, izleyicilerin yeni filmde tanışacakları 'Kaygı' duygusunu ise güçlü oyunculuğuyla birlikte sosyal medya hesabında paylaştığı orijinal içeriklerle de büyük beğeni toplayan Aslı İnandık seslendirdi.

INSIDE OUT 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Inside Out'un (Ters Yüz) 3. filminin ne zaman vizyona gireceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.