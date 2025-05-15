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AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
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Anayasa Mahkemesi'nin yeni düzenleme yapılması için verdiği 6 aylık sürenin bitmesine kısa bir süre kala Yeni Yargı Paketi'ne eklenecek düzenleme ile 'örgüt adına suç işleme' ifadesinin daha belirgin hâle getirilmesi ve hapis cezalarında indirim yapılması öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen cezalarda indirime gidilerek yeni alt ve üst sınırlar belirlenecek. PKK terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı alması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. CHP'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) örgüte üye olmadığı hâlde örgüt adına suç işleyenlere verilen cezaları iptal etmişti. Karar doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılacak.

AYM, TCK'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' başlıklı 220'nci maddesinde yer alan 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü ile 'Silahlı örgüt' başlıklı 314'üncü maddesindeki 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmünü bu yılın başında iptal etmişti. Yürürlükteki mevzuata göre suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar ile örgüte üye olmayıp da örgüt adına suç işleyenlere aynı cezanın verilmesinin orantısız olduğu değerlendirmesi yapılıyordu.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

AYM'nin yeni düzenleme yapılması için verdiği 6 aylık sürenin dolmasına kısa bir süre kala AK Parti harekete geçti. Yeni Yargı Paketi'ne eklenecek düzenleme ile 'örgüt adına suç işleme' ifadesinin daha belirgin hâle getirilmesi ve hapis cezalarında indirim yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları, AYM'nin iptal gerekçesini de dikkate alarak söz konusu cezaların indirileceğini ve yeni alt ve üst sınırlar belirleneceğini kaydetti. Yeni düzenleme yapılır ve cezalarda indirime gidilirse, bu suçtan hâlen cezaevinde bulunanların yararlanacağı ve tahliyelerin olacağı belirtiliyor.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere ilişkin ceza düzenlemesi kamuoyunda da tartışma konusu olmuştu. Muhalefetin AYM'ye yaptığı başvuru sonucunda düzenleme önce 2023 yılında iptal edilmiş, sonrasında ise söz konusu fiil yeniden düzenlenerek müstakil bir suç olarak tanımlanmıştı. Ancak CHP'nin ikinci iptal başvurusundan sonra düzenleme bu yılın ocak ayında bir kez daha iptal edilmişti. AYM'nin kararında, 'örgüt adına' kavramının belirsiz olduğu ve hükmün geniş bir şekilde yorumlanması durumunda, örgüt adına suç işleyen kişinin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olabileceği ifade edilmişti. AİHM'nin kararlarında da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtiliyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Hukuk
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan Turk:

13 vatandasimizi bombali saldirida sehit eden pkk li tahliye edildi.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yeni yargı paketini düzenleyecek yetkililer, Şehit aileleri unutulmasın, gecekondunun penceresinde cam yerine poşet takılı olan şehit evi unutulmasın. Bingöl Elazığ karayolunda silahsız 33 erin şehit edilmesi unutulmasın. Ayarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi de tartar yetkililer.

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Adalet isteyenler içeride suç işleyenler dışarıda

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Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

sözde bitaraflarından uydurulan örgüt ,bunların sonucunda verdikleri örgüt adını teröre soktuklar milyonlarca memuru sebepsiz suç dosyasız ekmeğinden ettikleri masum insanları da katmışlarmı bu sürece yoksa sadece gerçek terör suçlarından yatan yada vahşice can alan yada açıktan kalpazanlık yapıp zenginlikten şımarıp içeri de olan hainlerimi kapsıyor AKP hükümetinden herşey beklenir ...

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Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

ne zaman doğruları vatandaşın lehine yazı yazsam paylaşmayan editör sanada günaydın

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