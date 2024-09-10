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Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne?

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Ünlü ressam Teoman Südor hayatını kaybetti. Sanat dünyası bu büyük kayıp ile sarsıldı. Südor'un ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Kendisi, Türkiye'de resim sanatının önde gelen isimlerinden biriydi.

"Sonsuzluğun ve ışığın ressamı" olarak tanınan Cumhuriyet'in ikinci kuşak ressamlarından Teoman Südor yaşamını yitirdi. Teoman Südor'un kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi, başarılı ressam Teoman Südor'un neden öldüğünü araştırıyor. Peki, Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne?

TEOMAN SÜDOR KİMDİR?

İstanbul'da 1943'te doğan Südor, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesini 1968'de bitirdi. Südor, 1968-1970'te Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda, Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı. İtalya'nın Perugia şehrine 1970'te giden sanatçı, bir yıl süren dil eğitiminin ardından, 1974'e kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde temel tasarım eğitimi aldı. Usta sanatçı, 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim verirken, Sanatta Yeterlik (doktora) yaptı, öğretim görevini 2006'da emekli oluncaya değin sürdürdü. Aynı zamanda bir gravür sanatçısı da olan Tüdor'un eserleri, yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alıyor. Sanatçı ayrıca hem yurt içinde hem yurt dışında, birçok kez kişisel ve karma sergilere katıldı.

TEOMAN SÜDOR ÖLDÜ MÜ?

Teoman Südor'un ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Gülseren Südor ile evli olan sanatçı, yarın toprağa verilecek.

Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne?Teoman Südor'un eserlerinden biri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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