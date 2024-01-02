Temerrüt faiz oranı yükseldi mi, temerrüt faizi ne kadar 2024 olduğu merak ediliyor. Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde kaç olduğu gündeme geliyor. Temerrüt faiz oranı yükseldi mi? Temerrüt faizi ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

TEMERRÜT FAİZ ORANI YÜKSELDİ Mİ?

Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı. Ayrıca, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari gider tutarı da 1.310 lira olarak belirlendi.

TEMERRÜT FAİZİ NE KADAR 2024?

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1.310 lira olarak tespit edildi. Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı. Öte yandan Merkez Bankası 2023'ün PPK kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı. Böylece son 7 ayda 3.400 puanlık faiz artışı yapılmış oldu.