TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kağıt ve naylon yüklü iki tırın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

  • TEM Otoyolu İstanbul istikametinde iki tır çarpıştı.
  • Kazada bir sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik 3 saat boyunca tek şeritten kontrollü sağlandı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyer mevkiinde saat 13.00 sıralarında, kağıt yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyreden naylon yüklü plakalı tırın sürücüsü, devrilen araca çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada, devrilen bir tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bariyerlere çarpan diğer tırın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken, aracında ağır hasar meydana geldi.

ULAŞIM 3 SAAT SONRA NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren araç kaldırma ve temizlik çalışmalarının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
