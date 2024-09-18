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Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı?

Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı?
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Telegram'ın "Yakındaki Kişiler" özelliği, kullanıcıların coğrafi konumlarına yakın diğer Telegram kullanıcılarını ve gruplarını keşfetmelerini sağlayan bir işlevdi. Peki, Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı?

Telegram'a ait olan yakındaki kişiler özelliği kullanıcıların coğrafi konumları dikkate alınarak yeni grupları keşfetmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu özellikle beraber GPS konumu kullanılarak belirli bir mesafe içerisindeki kişilerle bağlantı kurulma imkanı ortaya çıkıyordu. Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı?

TELEGRAM YAKINDAKİ KİŞİLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR, KALDIRILDI MI?

Telegram'ın yakındaki kişiler özelliği 2024 yılında kaldırıldı. Bu kararın gerekçesi olarak gizlilik ve güvenlik endişeleri bulunduğu yönünde görüş bildirildi. Özellikle Telegram kullanıcılarının GPS konumlarını paylaşarak kötü niyetli kişilerin bu bilgileri kötüye kullanabileceği endişesi gün yüzüne çıktı.

Bazı kullanıcılarda bu özellikle, istenmeyen mesajlar ve spamler aldıklarını iletti. Telegram'da bu sorunları bertaraf etme adına yakındaki kişiler özelliğinin kaldırıldığını açıkladığından bu uygulamanın neden görünmediği de netlik kazanmış oldu.

Telegram 2Yakındaki Kişiler özelliğini kaldırdı. Bu kararın ardında, kullanıcılarda güvenlik endişesinin yer aldığı bildirildi. GPS konumlarını paylaşan kullanıcılar, kötü niyetli kğişilerin bu bilgileri kötüye kullanmasından endişe ediyordu. Bazı kullanıcılar ise bu özellike ile istenmeyen mesajlar ve spamlar aldıklarını ifade etti. Bu sorunlardan dolayı Telegram, yakındaki kişiler özelliğini kaldırmaya karar verdi.

Bunun yerine, meşru, doğrulanmış işletmeleri sergileyen "Yakınlardaki İşletmeler" özelliği yer alacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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