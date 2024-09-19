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Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı?

Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı?
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İsrail'in düzenlediği çağrı cihazlarına saldırı sonucu telefonlar nasıl patlar sorusu gündemde merak ediliyor ve araştırılıyor. Telefon nasıl patlatılır, böyle birşey mümkün mü? İsrail telefonları nasıl patlattı, çağrı cihazlarını nasıl etkisiz hale getirdi? İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlere yönelik siber saldırılarında en az 32 kişi hayatını kaybederken yaşanan olay siber güvenlik ve haberleşme güvenliğinin kritik önemini gözler önüne serdi. Peki telefonlar nasıl patlar?

Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, iletişim altyapısındaki zayıflıkların ve güvenlik açıklarının ne kadar kritik olabileceğini gösterdi. Yaşanan olay, iletişim kanallarının manipülasyon ve güvenlik zaafiyetlerine açık olduğunu ortaya koydu. Telefonlar bu kadar kolay patlatılabilir mi, nasıl patlar soruları gündemde merak ediliyor. İşte İsrail'in düzenlediği çağrı cihazlarına saldırı ve daha fazlası haberimizde…

TELEFONLAR UZAKTAN PATLATILABİLİR Mİ, NASIL PATLAR?

Akıllı telefon bataryaları, yanlış üretim ve yan sanayi ürünleri nedeniyle patlama riski taşıyabilir. Yan sanayi piller düşük maliyetli olmalarına rağmen güvenlik açığı oluşturabilir, aşırı ısınma veya patlamalara yol açabilir. Ayrıca kullanıcı hataları, örneğin telefonun aşırı sıcakta bırakılması, bataryada kalıcı hasarlara neden olabilir. Modern telefonlarda batarya güvenliği için birçok donanım ve yazılım önlemi bulunsa da bu teknolojilerin yüzde 100 güvenli olmadığı kanıtlanmıştır. Eski teknolojilerde yaşanan olaylar, modern cihazların da risk altında olabileceğini gösteriyor, ancak bu risk oldukça düşüktür.

Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı?

İSRAİL'İN DÜZENLEDİĞİ SİBER SALDIRI NE?

İsrail'in dün Lübnan'da çağrı cihazları aracılığıyla yaptığı siber saldırı dünyada gündem yaratmıştı. 12 kişinin öldüğü binlerce kişinin yaralandığı saldırıların ardından, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin iletişim cihazlarının ikinci kez hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarına yönelik düzenlediği siber saldırının yankıları sürerken, bir saldırı haberi daha geldi. Lübnan'ın güney banliyölerinde İsrail bir kez daha Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını hedef aldı. Saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti. 450'den fazla kişi yaralandı.

Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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Cep Telefonu Lübnan İsrail Lübnan İsrail

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