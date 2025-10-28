Haberler

Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır? iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır? iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ekim akşamı Balıkesir merkezli ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, iPhone kullanıcılarının deprem bildirimlerini nasıl açabilecekleri konusu yeniden gündeme geldi. Peki, Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır? iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, "deprem bildirimi nasıl açılır?" sorusu yeniden gündeme geldi. Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çevre iller de sarsılırken, bazı vatandaşların telefonlarına deprem bildirimi ulaşırken, bildirim kapalı olanlar yöntemi araştırmaya başladı. Ücretsiz olarak sunulan Yakınımdaki Deprem uygulaması, vatandaşların erken uyarı almasını sağlıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR?

Deprem erken uyarı sistemi, Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulamayı kullanabilmek için telefonunuzda bildirimlerin açık olması gerekiyor. Android deprem uyarıları, yalnızca telefonunuz internete bağlı olduğunda gönderiliyor.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, dünya genelinde 3 milyardan fazla Android telefonun çoğunda bulunan ivmeölçer sensörleri sayesinde sarsıntıyı algılıyor. Sistem, etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına hızlı bir şekilde uyarı bildirimi gönderiyor.

Deprem uyarı sistemi, Android telefonlarda "Konum" ayarları üzerinden aktif ediliyor. Ancak Google, her depremin tüm kullanıcılara bildirileceğini garanti etmiyor.

Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır? iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

ANDROID DEPREM UYARISI NASIL AKTİF EDİLİR?

Android cihazlarda deprem uyarılarını almak için hem veri bağlantısının hem de kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Uyarıyı etkinleştirmek için:

  • Telefonun AYARLAR menüsüne gidin.
  • KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI adımlarını takip edin.

Bu adımları tamamlayarak Android deprem uyarı sistemi aktif hale getirilmiş olur.

İOS'TA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Apple kullanıcıları için deprem uyarıları, iOS cihazlarda "ACİL DURUM" özelliği açık olan kullanıcılara gönderiliyor. Ancak bu sistem, tüm kullanıcılar için garanti edilmiyor ve bazı kullanıcılar uyarıyı almıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.