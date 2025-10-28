Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır? iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, "deprem bildirimi nasıl açılır?" sorusu yeniden gündeme geldi. Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çevre iller de sarsılırken, bazı vatandaşların telefonlarına deprem bildirimi ulaşırken, bildirim kapalı olanlar yöntemi araştırmaya başladı. Ücretsiz olarak sunulan Yakınımdaki Deprem uygulaması, vatandaşların erken uyarı almasını sağlıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR?

Deprem erken uyarı sistemi, Android işletim sistemine sahip telefonlarda kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan bu uygulamayı kullanabilmek için telefonunuzda bildirimlerin açık olması gerekiyor. Android deprem uyarıları, yalnızca telefonunuz internete bağlı olduğunda gönderiliyor.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, dünya genelinde 3 milyardan fazla Android telefonun çoğunda bulunan ivmeölçer sensörleri sayesinde sarsıntıyı algılıyor. Sistem, etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına hızlı bir şekilde uyarı bildirimi gönderiyor.

Deprem uyarı sistemi, Android telefonlarda "Konum" ayarları üzerinden aktif ediliyor. Ancak Google, her depremin tüm kullanıcılara bildirileceğini garanti etmiyor.

ANDROID DEPREM UYARISI NASIL AKTİF EDİLİR?

Android cihazlarda deprem uyarılarını almak için hem veri bağlantısının hem de kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Uyarıyı etkinleştirmek için:

Telefonun AYARLAR menüsüne gidin.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI adımlarını takip edin.

Bu adımları tamamlayarak Android deprem uyarı sistemi aktif hale getirilmiş olur.

İOS'TA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Apple kullanıcıları için deprem uyarıları, iOS cihazlarda "ACİL DURUM" özelliği açık olan kullanıcılara gönderiliyor. Ancak bu sistem, tüm kullanıcılar için garanti edilmiyor ve bazı kullanıcılar uyarıyı almıyor.