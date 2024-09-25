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TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL?

TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL?
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TEKNOFEST'in 2024 tarihleri ve bilet fiyatları merak ediliyor. Bilim ve teknoloji severlerin merakla beklediği etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bilet fiyatları ve etkinliğin ne zaman başlayacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için tüm bilgileri derledik.

Adanalılar 2-6 Ekim arasında düzenlenecek TEKNOFEST için gün saymaya başladı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünden gerçekleştiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 1 milyona yakın ziyaretçi katılması bekleniyor. Peki, TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL?

TEKNOFEST NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek. Adana'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te bu yıl ilk defa şampiyonlar ligini yapacaklarını dile getiren Saymaz, "Aslında şampiyonların da şampiyonlarının çıkacağı bir alan oluşturacağız. Farklı görevler olacak be daha büyük ödüller olacak. Burada şampiyonlar ligi en önemli çıkış noktalarımızdan birisi olacak. Çağımıza uygun birçok yeniliği Adana'da hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Adana'nın festival şehri olduğunu bildiklerini belirten Saymaz, "Biz 1 milyondan fazla takipçi bekliyoruz. Belki 1 buçuk milyon katılımcı olur ama festivaller şehri olması hasebiyle ve vatandaşlarımızın da ilgisinin çok yüksek olduğunu bildiğimiz için katılımın ciddi anlamda yüksek olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST ne zaman? 2024 TEKNOFEST bilet kaç TL?

TEKNOFEST GİRİŞİ ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST girişi ücretsizdir. Katılımcıları ilgilendiren konular hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Saymaz, "Katılım sağlayacak misafirlerin ' Teknofest.org' üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Vatandaşlarımızdan toplu ulaşım araçlarıyla gelmelerini rica ediyoruz. Özellikle erken saatlerde burada olmaları hem vatandaşlar açısından hem de bizlerin operasyon kabiliyeti açısından çok önemli. Online başvuru yapmayan katılımcılar girişte manuel kayıt oluşturacaklar. Ancak, manuel kayıt hem onları hem de bizi ciddi anlamda yoracaktır. O yüzden online başvuru yapılması çok daha kıymetli" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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