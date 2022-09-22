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Tekirdağ haberi... Çerkezköy Belediye Başkanı Akay Halk Günü Buluşmalarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Tekirdağ haberi... Çerkezköy Belediye Başkanı Akay Halk Günü Buluşmalarında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Tekirdağ haberler: Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı görevine geldiği Mart 2014'ten bu yana 'Çerkezköy'ü Birlikte Yönetiyoruz' sloganı ile hizmet etme gayretinde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Vahap Akay, "Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerde Belediyemizi ziyaret eden vatandaşlarımız isteklerini, sıkıntılarını, fikirlerini bizimle paylaşıyorlar. Onlar ile karşılıklı sohbet edip fikir alış-verişinde bulunuyoruz. Dile getirdikleri sorunları çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi. Akay, vatandaşlarımızda Halk Günü buluşmalarında bir araya gelmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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