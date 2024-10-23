Ünlü oyuncu Tekin Temel'in vefatı, Türk sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Temel, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Fuat karakteriyle tanınmıştı. Vefatının nedeni, geçirdiği kalp krizi olarak duyuruldu. Bu trajik olay, 2023 yılında meydana geldi ve birçok hayranı ile meslektaşını derinden etkiledi. Peki, Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü?

TEKİN TEMEL ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Tekin Temel'in cenaze namazı ikindi namazının ardından Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

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